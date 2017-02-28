Asya'nın etnik ve dil zengini ülkesi: Pakistan

Dünyanın en kalabalık 6. ülkesi olan Pakistan, Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'ye en büyük desteği veren ülkelerden oldu.

Dünyanın en kalabalık 6. ülkesi olan Pakistan, halkının çoğunluğu Müslüman ve nükleer silaha sahip tek ülke olarak dikkati çekiyor. Farklı etnik grupları bünyesinde barındıran ve 60'tan fazla dilin konuşulduğu ülke, Endonezya'nın ardından en fazla Müslümanın yaşadığı ikinci ülke olarak biliniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl kasım ayında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in daveti üzerine bu ülkeye 6 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den ilk ziyareti yapmıştı. Erdoğan, yaklaşık 3 buçuk ay sonra Ekonomik İşbirliği Teşkilatının başkent İslamabad'da yapacağı 13. Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılmak üzere tekrar bu ülkeye gidecek.