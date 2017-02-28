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konuşurken keskin nişancının ı ateş aldı

AA
  • Giriş Tarihi: 28.2.2017 21:24 Güncelleme Tarihi: 28.2.2017 22:18
Hollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldı
Hollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldı

Cumhurbaşkanı François 'ın konuşma yaptığı sırada, keskin nişancı bir in ının yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

HOLLANDE KONUŞURKEN KESKİN NİŞANCININ SİLAHI ATEŞ ALDI

Cumhurbaşkanı konuşmasını yaptığı sırada, tören alanına 100 metre uzaklıktaki bir çatıda bulunan askerlerden birinin ı yer değiştirme sırasında ateş aldı.

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Silah sesine rağmen konuşmasına ara vermeyen Hollande, daha sonra lara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Charente Bölge Valisi Pierre N'Gahane, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu, kazaya neden olan askerle ilgili idari soruşturma açılacağını bildirdi.

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