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Kazakistan Cumhurbaşkanı 'ne aday gösterildi

AA
  • Giriş Tarihi: 28.2.2017 23:04 Güncelleme Tarihi: 28.2.2017 23:19
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

İsviçre'deki Barış Bilim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Ware, çabalarından ötürü Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ne aday gösterdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı 'in ne aday gösterildiği bildirildi.

Kazinform ajansında yer alan habere göre, İsviçre'nin Bazel kentindeki Barış Bilim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Alyn Ware, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ve Atom Projesi onursal elçisi Karipbek Kuyukov'u çabaları için Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini belirtti.

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Nobel Komitesine yaptığı başvuru dilekçesinde Nazarbayev'in 22 yıl içerisinde nükleer silahsızlandırma alanında önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ware, kendisinin nükleer silahsız barış içinde bir dünyayı inşa etme sürecinde önemli girişimlerde bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, daha öncedeki yıllarda da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ancak ödülü kazanmamıştı.

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