Kazakistan Cumhurbaşkanı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

İsviçre'deki Barış Bilim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Ware, nükleer silahsızlandırma çabalarından ötürü Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i Nobel Barış ödülüne aday gösterdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Nobel Barış ödülüne aday gösterildiği bildirildi.

Kazinform ajansında yer alan habere göre, İsviçre'nin Bazel kentindeki Barış Bilim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Alyn Ware, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ve Atom Projesi onursal elçisi Karipbek Kuyukov'u nükleer silahsızlandırma çabaları için Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini belirtti.

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Nobel Komitesine yaptığı başvuru dilekçesinde Nazarbayev'in 22 yıl içerisinde nükleer silahsızlandırma alanında önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ware, kendisinin nükleer silahsız barış içinde bir dünyayı inşa etme sürecinde önemli girişimlerde bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, daha öncedeki yıllarda da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş ancak ödülü kazanmamıştı.