Acilen yeni antibiyotikler gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü bakterilerin antibiyotiklere dirençli hale geldiğini belirtirken sağlık uzmanları uyardı: Enfeksiyon riski yüzünden sezaryen gibi işlemler bile uygulanamayabilir

Dünya Sağlık Örgütü acilen yeni antibiyotiklere ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluş, antibiyotiklere dirençli 12 öncelikli bakterinin listesini yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün İnovasyon Yönetmeni Doktor Marie-Paule Kieny, hükümetleri yeni antibiyotik ve ilaçların bulunmasına katkı sağlamaya çağırdı. Sağlık uzmanları bir süredir yanlış antibiyotik kullanımının, ilaçların vücuda etki etmemesine yol açarak, bakteri enfeksiyonlarının önlenememesi riskini artırdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar ilaçların bakterilerle baş edemeyecek duruma gelmesinin kanserden daha tehlikeli olduğunu söylüyor.

İlaca direnç gösteren hastalıklar üzerine uzmanlaşan Wellcome Trust yetkilisi Tim Jinks, antibiyotikler bakterilere etki edemezse organ nakli, sezaryen, kemoterapi ve protez ameliyatları gibi işlemlerin enfeksiyon riski nedeniyle uygulanamayabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 12 bakterinin genetik yapılarının başka bakterileri de ilaçlara dirençli hale getirebildiğini söylüyor. "Kritik" bakteri grubunda birden fazla ilaca direnç gösterebilen bakteriler bulunuyor. Bu bakteriler kanda oluşan veya zatürree gibi ciddi veya ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Yüksek ve orta derecede kritik olan bakterilerse bel soğukluğu, salmonelladan kaynaklanan gıda zehirlenmesi gibi daha sık rastlanan hastalıklara yol açabiliyor.

Listede tüberküloz yer almıyor çünkü halihazırda tüberküloz için yeni antibiyotikler geliştirmeye çalışan programlar bulunuyor.