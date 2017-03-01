Avusturya'yı tek başına karıştıran Türk

Avusturya'da basınında bir askeri istihbarat görevlisine dayandırılan haberde Avusturya'nın resmi makamlarına sanal saldırıların arkasında bir Türk hackerın olduğunu iddia edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Kurier gazetesinin dün yayımlanan haberinde Avusturya Ordusu İstihbarat Ofisi'nin (Heeresnachrichtenamt) yaptığı araştırma sonucunda ABD'de yaşayan Türk hacker'ın kimliğinin tespit edildiği aktarıldı.

Amerikalı haber ajansı AP ise bağlantıya geçtikleri Avusturyalı istihbarat servisi yetkililerinin gazetede çıkan haberi doğruladığını iddia etti.

'AVUSTURYA PARLAMENTOSU SİTESİ ÇÖKERTİLDİ'

Kurier gazetesinin haberinde, Avusturya'nın maruz kaldığı çok sayıdaki bilgiyasar saldırısının arkasında ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Arslan A. isimli bir Türk aktivistin yer aldığı iddia edildi.

Avusturya parlamentosu 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada sitesinin 20 dakika kapanmasına yol açan saldırıyı Aslan Neferler Tim'in (ANT) üstlendiğini açıklamıştı.

RENKLİ BİR KARAKTER, ABD VATANDAŞI

Gazete Osman T. ya da General Osman lakabıyla bilinen Arslan A.'nın renkli bir profile sahip olduğunu yazdı.

Amerikan vatandaşı olduğu tahmin edilen Arslan A.'nın erkek kardeşi ve kuzeniyle, üç yatak odası ve iki banyosu olan rahat bir tek katlı evde yaşadığı öne sürüldü.

Mesleğinin ne olduğu sorulduğunda siber güvenlik uzmanı olduğunu söylediği belirtilen Arslan A.'nın ABD ile çok fazla bağının olmadığı, Facebook'taki çoğu arkadaşının Türk olduğu ifade edildi. Arslan A.'nın Facebook fotoğraflarında kendisini askeri üniforma içinde göstermeyi sevdiği kaleme alınırken elinde bir tüfek tuttuğu belirtildi. Kimliği bilinmeyen bu hackerların kendilerine 'asker' demeyi sevdiği yazıldı.

Arslan A.'nın siber saldırı gerçekleştirmek için 150 ülkede enfekte olmuş 600 bilgisayarı kullandığı öne sürüldü.Merkez Bankası, Dışişleri Bakanlığı, parlamento, istihbarat servislerinin hacker saldırısına uğradığı belirtildi.

PKK SİTELERİNE DE SALDIRDILAR

Arslan A.'nın grubunun sadece Avusturya'yı değil, Türk karşıtı görünen birçok siteye saldırdığı belirtiliyor.

Bu hedefler arasında İsrail, Irak, ABD, hatta Moody's'in internet sitesi ile PKK'nın sunucularının olduğu söyleniyor.

Avusturya Ordusu İstihbarat Ofisi'nin bu bilgileri ABD'li yetkililerle paylaştığı, bunun ardından hacker ekibinin profillerinin bir anda internetten yok olduğu, ABD'deki evin ise satılığa çıkarıldığı aktarıldı.

AVUSTURYALI İSTİHBARAT SERVİSLERİ REKABETE GİRMİŞ

AP ise haberi doğrulatmak için yaptığı araştırmanın Avusturyalı istihbarat servisleri arasındaki rekabeti gösterdiğini aktardı. AP'ye elektronik posta ile bir yazılı açıklama yapan Anayasanın Korunması ve Terörle Mücadele Federal Ofisi, haberin dava olgunlaşmadan yayınlandığını ve soruşturmaya zarar verebileceğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI ORDUYA SİNİRLENDİ

AP'ye göre İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise ordunun bu işe karışmasından ötürü İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka'nın çok sinirlendiğini aktardı.

Aynı yetkili haberin yayınlanmasının hackerın görev başındayken yakalanmasını zorlaştırdığını belirtti.