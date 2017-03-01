Hollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın konuşma yaptığı sırada, keskin nişancı bir polisin silahının yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralandı.

HOLLANDE KONUŞURKEN KESKİN NİŞANCININ SİLAHI ATEŞ ALDI

Cumhurbaşkanı Hollande konuşmasını yaptığı sırada, tören alanına 100 metre uzaklıktaki bir çatıda bulunan askerlerden birinin silahı yer değiştirme sırasında ateş aldı.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLAN OLAYDA 2 SİVİL YARALANDI

Silah sesine rağmen konuşmasına ara vermeyen Hollande, daha sonra yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Charente Bölge Valisi Pierre N'Gahane, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu, kazaya neden olan askerle ilgili idari soruşturma açılacağını bildirdi.