Parasını ödeyen Ay’a gidiyor

ABD’li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX’in CEO’su Elon Musk, parasını ödeyen ve ismini açıklamadığı iki kişiyi 2018 sonuna doğru Ay’a göndereceğini açıkladı

ABD, 1960'lı ve 70'li yıllardaki Apollo projesinden beri ilk defa Ay'a insan gönderiyor. ABD'li uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Bu durum 45 yıl sonra ilk defa insanlara uzayın derinliklerini keşfetmek için bir fırsat sunuyor" dedi. Musk, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile işbirliği sayesinde bu projenin gerçekleşebildiğini söylerken iki kişinin kendilerinden önce kimsenin gitmediği bir şekilde hızlı ve uzağa Güneş Sistemi'nin içinde yolculuk edeceğini vurguladı. "Kendilerinden önceki Apollo astronotları gibi uzaya insanlığın umutlarını ve hayallerini taşıyacaklar" diyen Musk, bu kişilerin kimliğini açıklamazken birbirlerini tanıdıklarını ve Hollywood'dan olmadıklarını söylemekle yetindi. Ay'a gidecek iki kişiye sağlık ve form testlerinin uygulanacağını söyleyen Musk, bu programın her ne kadar azaltmaya çalışsalar da yine de riskli olduğunu vurguladı. Dijital ödeme sistemi PayPal'ın kurucularından ve elektrikli araç üreticisi Tesla'nın başında olan Musk, daha önce Mars'ı kolonileştirmek istediğini söylemişti. Geçen eylül ayında Mars'a 2024'te 100 kişiyi göndereceklerini duyurmuştu. Musk özel ilgi alanı olan uzay turizminin daha önce pahalı ve tehlikeli olacağını belirtmişti. Bu alana yatırım yapan tek isim ise Musk değil. İngiliz işadamı Richard Branson Virgin Galactic adlı şirketiyle, Amazon'un başında bulunan Jeff Bezos ise Blue Origin adlı girişimiyle Musk'ın rakipleri arasında yer alıyor. Branson'ın 250 bin dolar fiyat biçtiği uzay yolculuğu için Leonardo DiCaprio ve Ashton Kutcher gibi oyuncular isimlerini yazdırmıştı.