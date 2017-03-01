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’da günde 1 milyar saat harcıyoruz

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  • Giriş Tarihi: 1.3.2017
YouTube’da günde 1 milyar saat harcıyoruz
YouTube’da günde 1 milyar saat harcıyoruz

Video paylaşım sitesi 'da her gün bir milyar saat video izlendiği açıklandı. YouTube'dan Cristos Goodrow "Tüm dünyadaki kullanıcılar 1 milyar saatlerini meraklarını gidererek, güzel müzikler keşfederek, haberleri takip ederek, sevdikleri kişilerle iletişim kurarak ve son trendleri takip ederek geçiriyor" diyerek tüm kullanıcılarına teşekkür etti. Goodrow 1 milyar saat boyunca YouTube izlemenin 100 bin yıl alacağını ve bu sürede Samanyolu Galaksisi'nin uçtan uca katedilebileceğini de söyledi.

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