YouTube’da günde 1 milyar saat harcıyoruz

Video paylaşım sitesi YouTube'da her gün bir milyar saat video izlendiği açıklandı. YouTube'dan Cristos Goodrow "Tüm dünyadaki kullanıcılar 1 milyar saatlerini meraklarını gidererek, güzel müzikler keşfederek, haberleri takip ederek, sevdikleri kişilerle iletişim kurarak ve son trendleri takip ederek geçiriyor" diyerek tüm kullanıcılarına teşekkür etti. Goodrow 1 milyar saat boyunca YouTube izlemenin 100 bin yıl alacağını ve bu sürede Samanyolu Galaksisi'nin uçtan uca katedilebileceğini de söyledi.