AP üyesi Korwin-Mikke'den tepki çeken cinsiyetçi yorum!

AP üyesi Korwin-Mikke: "Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı"

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Janusz Korwin-Mikke, "Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı" dedi.

AP Genel Kurulunda kadın ve erkekler arasındaki ücret eşisizliğine ilişkin oturumda, 74 yaşındaki Polonyalı üye Korwin-Mikke tepki çeken bir konuşma yaptı.

Aynı işe aynı ücretin ödenmesine karşı çıkan Korwin-Mikke, "Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük ve daha az zeki ve daha az kazanmalı." ifadesini kullandı.

Geçmişte, Afrikalılar için de bir çok kez "zenci" ifadesini kullanan Korwin-Mikke'nin bu ifadelerine, özellikle kadın üyeler büyük tepki gösterdi.

"BİLİYORUM CANINI YAKIYOR"

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi İspanyol Iratxe Garcia Perez, "Sana göre benim burada, üye olarak bulunma hakkım bile yok. Kadınların parlamentoda bulunup sizinle aynı haklara sahip olmasının sizi ve sizin gibilerin canını yaktığını biliyorum. Avrupalı kadınları sizin gibi erkeklere karşı savunmak için buradayım." şeklinde konuştu.

AP Başkanı Antonio Tajani de cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle ırkçı üye hakkında disiplin soruşturması açtı. Tajani'nin ofisinden yapılan açıklamada, verilecek cezanın kınamadan, para cezası veya geçici olarak oturumlara katılma yasağına kadar uzanabileceği ifade edildi.