Rekor fiyatı kaptılar 60 $ milyon

ABD’de merakla beklenen yayın anlaşması nihai sonuca ulaştı. Obama çiftinin ayrı ayrı yazacağı anı kitaplarının yayın hakkını 60 milyon dolarlık rekor teklifle Penguin Random House satın aldı

New York merkezli Penguin Random House, Barack ve Michelle Obama çiftinin kitaplarının yayın haklarını satın aldı. Obama'nın daha önce basılan iki kitabının da yayımcısı olan Penguin Random House'un CEO'su Markus Dohle, "Başkan ve Bayan Obama ile yayıncılık ortaklığımızı sürdürecek olmamızdan ötürü kesinlikle çok heyecanlıyız" dedi.

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin görevinden yeni ayrılan eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın ayrı ayrı yazacağı anı kitaplarının küresel yayın haklarına rekor talebin geldiğini yazmıştı. Kitapların yayın hakları için yürütülen açık artırmada şimdiye kadar gelen 60 milyon dolarlık teklifin Amerikan başkanlarının anıları için bir rekor teşkil ettiği belirtilmişti. Financial Times çeşitli kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yılın en çok merak edilen yayın anlaşmasına, Penguin Random House ile Avustralyalı Rupert Murdoch'ın sahip olduğu Harper Collins şirketlerinin ilgi gösterdiğini aktarmıştı.

Obama için müzakereleri yürüten edebiyat menajeri Robert Barnett, büyük anlaşmalar koparmak isteyen siyasetçilerin aradığı bir isim. Barnett, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair için Penguin Random House ile 4.5 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmıştı. Penguin Random House'ın bir kolu olan Knopf, Bill Clinton'ın 2004'te yayımlanan kitabı için 15 milyon dolar ödemişti. Random House'ın alt şirketi ABD merkezli Crown ise George W Bush'a kitabı için 10 milyon dolar vermişti. Obama başkan olmadan önce yazdığı iki kitapla yazarlığını kanıtlasa da eşiyle beraber anlaşma yapması rakamın rekor seviyeye çıkmasını sağladı.