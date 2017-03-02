Trump bu kez herkesi ikna etti

İlk kez ABD Kongresi’nde konuşan Trump’ı bu kez kendisine en başından beri muhalif olan yayın kuruluşları dahi takdir etti. ABD medyası Trump için “Güven tazeledi, iyimserliği artırdı” dedi

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez ülkesinde Kongre'ye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması 'güven tazeledi', 'dengeliydi', 'daha ılımlıydı' ve 'iyimserliği artırdı' şeklinde yorumlandı. ABD Kongresi'nin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attığı adımları anlattı ve Kongre'yi kendisiyle işbirliği yapmaya çağırdı. DEAŞ ve yasa dışı göçmenlerle mücadele vaadini yineleyen ve ülkede birliği sağlamak istediğini vurgulayan Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD: 1 saatlik konuşmasına 'yasa dışı göçmenlerin' gerçekleştirdiği saldırıların kurbanlarının ailelerini de çağırdı. Tek tek isimleriyle bu kişilere seslenen Trump, Amerikan devletinin onları yarı yolda bıraktığını, bu yüzden yasa dışı göç ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Trump, yaklaşık 94 milyon ABD'linin iş gücüne katılmadığını, 43 milyon kişinin açlık seviyesinde yaşadığını ve selefi Barack Obama'nın 8 yıllık görevi süresince kendisinden önceki tüm başkanların toplamından fazla kamu borcu oluşturduğunu kaydetti.

DEAŞ: Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede tüm müttefiklerle iş birliği vurgusu yaparak, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız" dedi.

İRAN: Trump "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim" açıklamasında bulundu.

MEKSİKA: Sınıra duvar inşa edileceğini yineledi ve "Yakın zamanda başlayacak ve bittiği zaman uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı çok etkili bir silah olacak" dedi.







EN UZUN ALKIŞ ONA

Trump, yönetimi altında hayatını kaybeden ilk ABD askeri olan William Ryan Owens'tan bahsederken askerin eşi Carryn Owens, en uzun alkışı alan kişi oldu. Trump, Yemen'deki operasyonda hayatını kaybeden Owens'ın eşine seslendi ve meslektaşlarının askerden övgüyle bahsettiğini söyledi. Bunun üzerine Kongre'de uzun bir alkış arası gerçekleşti, Trump da, 'Ryan'ın böylece rekor kırdığını' ifade etti.



IRAK'I YASAK LİSTESİNDEN ÇIKARACAK

Trump'ın bugün imzalaması beklenen yeni vize düzenlemesinde, ülkeye giriş yasağı getirilen 7 Müslüman ülke arasından Irak'ın çıkarılacağı ileri sürüldü. Associated Press ajansına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen 4 Amerikalı yetkili, yeni vize düzenlemesinde 90 gün ABD'ye giriş yasağı getirilen 7 Müslüman ülke listesinden Irak'ın çıkarılacağını ve yeni yasağın 6 ülkeyi (İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen) kapsayacağını söyledi.



VİZE SAHİPLERİ ETKİLENMEYECEK

Trump'ın yeni vize düzenlemesinin, ülkede kalıcı oturma iznine sahip olan Yeşil Kartlıları (Green Card) ve halihazırda geçerli ABD vizesi taşıyanları etkilemeyeceği bildirildi. İlk olarak Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve Trump yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, yeni vize düzenlemesinin sadece bundan sonraki vize başvurularını etkileyecek şekilde yapılandırıldığı iddia edildi. Öte yandan ABD'de yasa dışı göçmenleri belirlemenin, alıkoymanın ve sınır dışı etmenin maliyetinin gelecek 20 yılda 600 milyar doları geçmesi beklenirken, ABD ekonomisine dolaylı etkisinin de gelecek 2 yılda