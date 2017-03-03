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'den flaş açıklaması!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 22:12 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 22:12
ABD'den flaş Münbiç açıklaması!
ABD'den flaş Münbiç açıklaması!

Savunma Bakanlığı, ve rejimine bağlı zırhlı araçların insani yardım konvoylarına eşlik ederek ’e girdiğinden haberdar olduğunu açıkladı.

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, "Rejim ve tarafından sponsorluk edilen insani yardım konvoylarının 'e girdiğini ve yanlarında zırhlı araçların olduğunu fark ettik, izliyoruz ve farkındayız. Bu, bizim parçası olduğumuz bir şey değil ve diyeceğim şey şu ki sahadaki tüm tarafların DEAŞ ile savaşmaya odaklanmasını istemeye devam ediyoruz." dedi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın öncülük ettiği Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Münbiç Askeri Konseyi ile Beşşar Esed rejimi arasında bir anlaşma olup olmadığından haberlerinin bulunmadığını ifade eden sözcü, oradaki hareketliliğin parçası olmadıklarını savundu.

"Bu adımı destekliyor musunuz?" sorusuna ise Davis, "Desteklemek veya desteklememek meselesi değil, farkındayız ve tek bir odağımız var ki o da DEAŞ ile mücadele etmek." cevabını verdi.

"BİLGİLENDİRİLDİK"

Sözcü, SDG'nin bu konuda kendilerini bilgilendirmediğini, ancak Rus hükümetinin güçlerin ayrışması için 'yi bilgilendirdiğini söyledi. Davis, "Bize sürpriz olmadı. Bu güvenli ayrışma hattının çalıştığını gösteren bir örnek oldu, çünkü bilgilendirildik. Ancak bizim orada yaptıklarımızı değiştirecek bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bölgedeki varlığı ile ilgili bir soruya ise Davis, konu hakkında bilgi edinmeye çalıştıkları ve gelişmelerin henüz çok yeni olduğu yanıtını verdi.

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