X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Almanya'dan skandal bir karar daha!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan skandal bir karar daha!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 20:08 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 20:24
Almanya'dan skandal bir karar daha!
Almanya'dan skandal bir karar daha!

'nın Köln yakınlarındaki Frechen beldesinde Nihat Zeybekci’nin katılacağı etkinliğin, salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği bildirildi.

Rhein-Erft-Kreis polisince yapılan açıklamada, Golden Palast adlı salonu işleten kişinin, pazar günü yapılacak etkinliği düzenleyenlere salonu kullanıma vermeyeceğini bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, polisin elinde bulundurduğu bilgilere göre, mal sahibi ile işletmeci arasındaki sözleşmede salonda siyasi etkinliklerin yapılmayacağının yer aldığı kaydedildi.

MERKEL'DEN PİŞKİN AÇIKLAMA!

Daha önce, Bakan Zeybekci'nin konuşacağı bu etkinliğin Köln-Porz belediye salonunda düzenlenmesi planlanmış, ancak belediye buna izin vermemişti.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğine yakın (UETD) kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Zeybekci'nin konuşma yapabilmesi için başka bir salon aranıyor.

Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın dün konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.

BENZER HABERLER