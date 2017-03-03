En eski yaşam izleri Kanada’da bulundu

Kanada'nın Quebec eyaletinde araştırma yapan bilim insanları 3.8 milyar yıl öncesine ait olduğu iddia edilen bakteri keşfettiler.

Dünyanın en eski yaşam izlerinin, Kanada'nın Quebec eyaletinin kuzeyinde yürütülen bilimsel bir araştırmada bulunduğu açıklandı. Nuvvuagittuq Greenstone Belt kayalıklarında araştırmalarını sürdüren bilim insanları en az 3.8 milyar yıl öncesine ait fosilleşmiş bakterilere rastladı.

Ekipte yer alan Ottawa Üniversitesi Yer ve Çevre Bilimleri Bölümü'nden Yrd. Doç. Jonathan O'Neill, fosilleşmiş bakterilerin 3.8 milyar ila 4.3 milyar yıllık olduğu yönünde araştırma yaptıklarını aktardı. O'Neill, "3.8 milyar yıl yaşında olduğu kesin. Bu haliyle kalsa bile bilinen en eski hayat izinden 100 milyon yıl daha geriye gitmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.