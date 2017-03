İşte o canavar

‘Canavar’ lakabıyla tanınan ABD Başkanı Trump’ın makam aracı Cadillac One görücüye çıktı. 8 tonluk araçta yok yok! Balistik füze ve kimyasal silahlara karşı savunma sistemine bile sahip...

ABD Başkanı Donald Trump, yeni başkanlık aracı gelene kadar Barack Obama'nın Cadillac marka eski 'Beast'ini kullanıyordu. Trump'ın General Motors'a yaptırdığı Cadillac One nam-ı diğer Canavar'ın modifiyesi tamamlandı. İlk kez görücüye çıkan araç, normal limuzin boyutlarından büyük ve kurşun geçirmez yapısıyla dikkat çekiyor. Lüks araç, balistik füze ve kimyasal silahlara karşı da savunma sistemine sahip. General Motors, 1.5 milyon dolar değerindeki limuzinden 12 adet üretecek ve dünyanın farklı bölgelerine gönderecek. Yani Trump'ı başka ülkelerde de aynı otomobilden bir tane bekleyecek. Canavar 30 Mart'ta Donald Trump'a teslim edilecek. İşte dünyanın en güvenli makam aracı olarak gösterilen, 8 ton ağırlığındaki Cadillac One'ın özellikleri...





ARKA CAM: Trump camı biraz indirebiliyor. Koltuğun hemen yanında panik butonu ve oksijen kaynağı var.

FARIN ALTINDA: ikişer adet füze, göz yaşartıcı gaz.

KOLTUK: Trump'ın uydu telefonu, Başkan Yardımcısı ve Pentagon'a uzanan direkt hat da var.

Ayrıca yakıt deposunda da zırh bulunan Canavar, dizel yakıtla çalışıyor.

AYAK KISMI: Koltuğun altında kurşun geçirmez askeri bir zırh var.

Koruma koltuğunda: Pompalı tüfekler bulunuyor. Ve her ihtimale karşı Trump için Rh-negatif kan.

KAPILAR: Otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Boeing 757'nin kabin kapısının ağırlığına eşit. Kimyasal saldırılara karşı ise 100'de yüz dayanıklı.

Trump'ın şoförü de 1 yıl boyunca CIA'de eğitim aldı.

SÜRÜCÜ: Aracın ön tarafında gece görüş sistemi, GPS takibi ve göz yaşartıcı gaz bulunurken mayın patlamasına karşı otomobilin tabanı da zırhla kaplı.

ÖN CAM: Beş katlı kurşun geçirmez camlar ise zırh delici mermilere bile karşı koyuyor.

ÖN TARAF: Gece görüşlü kamera.

Bombalamalara karşı koruyucu çelik levha.

Aracın 49 cm'lik lastikleri ise bir kamyon lastiğini andırıyor .Zırhlı lastikler her durumda hareket edebiliyor. 6,6 litre V8 motoru bulunan araç saatte 100 kilometre hız yapabiliyor.



