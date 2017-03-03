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'den pişkin açıklama!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 19:28 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 19:32
Merkel'den pişkin açıklama!
Merkel'den pişkin açıklama!

Başbakanı Angela , Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı etkinliğin engellenmesine edilmesine ilişkin "Almanya'da federal bir yönetim ve belediyeler var. Toplantı kanuni izne ve belediyenin iznine bağlıdır. Bizler Almanya'da ifade özgürlüğünü sağlıyoruz" dedi.

Başbakanı Angela , Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşmasının iptal kararına ilişkin, "Almanya'da etkinlik kararını yerel yönetimler verir." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, karara federal hükümetin dahil olmadığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, kararın 'yerel düzey'de alındığını belirtti.

Schaefer, "Alman federal hükümetinin hiçbir şekilde etkilemediği ve etkileyemeyeceği bir karardı çünkü bu bir eyalet ve yerel yasa meselesi ki bizim o konuda sıfır etkimiz var" dedi.

Öte yandan Schaefer, Türkiye ile diyalogun sürdürülmesi için her şeyi yapacaklarını vurguladı.

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