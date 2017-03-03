YPG çekilmezse

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikadaki gelişmelerle ilgili Meclis Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirdi. Toplantıda, bilgilendirmenin 'kapalı oturum' şeklinde yapılmasına ilişkin önerge kabul edilirken, Komisyon Başkanı Taha Özhan, önergenin kapalı oturumdaki görüşmelerin sır olarak saklanması anlamına geldiğini ifade etti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın amacının Menbiç cebinin tamamen temizlenmesi olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Askerlerimizin planladığı, yerel güçlerle başlayacağımız, Menbiç'e doğru operasyonumuz henüz başlamadı" dedi.







ABD YANLIŞTAN DÖNMELİ

Çavuşoğlu, "YPG buradan (Menbiç) çekilmezse biz YPG'yi vuracağımızı daha önce de söyledik. Tabii ki bu yeni bir şey değildir. Biz şu anda ABD ile Rakka operasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz? Özel kuvvetler olarak, sadece ABD ve Türkiye değil, Almanya, Fransa, İngiltere gibi arazide koalisyonun içinde olan ülkeler var. Havadan nasıl destek verilebilir? Bunları görüşüyoruz" dedi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Buradaki amaç, Menbiç operasyonuyla buranın temizlenmesi ve gerçek sahiplerine teslim edilmesidir. Eğer ABD, YPG'yi müttefik olarak seçiyorsa onlara dokunan bana dokunur anlayışındaysa o başka ama böyle bir anlayış olmadığını biz biliyoruz. O nedenle YPG ile veya başka bir terör örgütüyle mücadelemiz, bizi ABD ile karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz." Türkiye'nin ABD'nin yeni yönetiminden talebinin YPG'nin Menbiç'i terk etmesi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olduğunu ve Türkiye'yi hedef alan bir terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemediklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, "Obama'yı yanlış yönlendiren askerlerin, Trump yönetimini yanlış bilgilendirmesini arzu etmeyiz" ifadesini kullandı. "YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye'nin geleceğini riske etmek demektir. Yanlıştan ABD'nin bir an dönmesi gerekiyor" diyen Çavuşoğlu, "PYD ve Rusya'nın, 'Menbiç'in batısına Suriye rejiminin yerleşeceği' yönünde anlaşma sağladığı' haberlerinin hatırlatılması üzerine "Şu anda rejim güçleri de doğuya yönelm. Biz özellikle El Bab etrafında rejim güçleri ile ılımlı muhalefetin karşı karşıya gelmemesi için Rusya ile bir anlaşma yaptık ve oradaki bir yolu geçici sınır olarak gördük" dedi. Bu arada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki Suriyeli Peşmergelerin, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına karşı harekete geçtikleri belirtildi. Suriye Peşmergeleri komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, "PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için güç takviyesi yaptık" dedi.