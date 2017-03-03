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'de : 246 ölü!

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 00:40 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 00:42
Zimbabve'de sel: 246 ölü!
Zimbabve'de sel: 246 ölü!

'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen de 246 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi evsiz kaldı.

'de, salı günü kuvvetli yağışların ardından meydana geldi. Yerel Yönetim Bakanı Saviour Kasukuwere, Zimbabve'deki selde 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 128 kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin ise evsiz kaldığını bildirdi.

Zimbabve Ulaştırma Bakanı Joram Gumbo ise, selin ülkedeki ulaşımı olumsuz etkilediğini birçok otoyol ve köprülerin tamamen çöktüğünü söyledi. Gumbo, ülkedeki hasar gören altyapının yeniden inşası için 100 milyon dolar bütçeye ihtiyaç duyduklarını aktardı.

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