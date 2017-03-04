AB, Ankara’ya sözünü tutmadı

AB Komisyonu Türkiye anlaşmasının uygulanmasına ilişkin 5’inci raporunu açıkladı. AB’nin kendi raporu Türkiye’ye verilen sözlerin yerine getirilmediğini ortaya koydu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, AB-Türkiye anlaşmasının uygulanmasına ilişkin 5'inci raporu açıkladı. Brüksel'de açıklanan rapor AB'nin Türkiye ile imzalanan anlaşmadan duyulan memnuniyetini ve varılan anlaşmanın mülteci göçünü kestiğinin altını çizerken, Ankara'ya verilen sözlere ise toplantıda değinilmedi.

Mart 2016'da imzalanan anlaşmadan üç ay sonra vize muafiyetinin başlamasını öngören AB, bir yıl geçmesine rağmen terörle mücadele yasalarını öne sürerek süreci tıkamakla suçlanıyor. Ankara ve Brüksel'in yeni bir formül üzerinde uzlaşarak bu çıkmazı aşıp ilişkilerde ilerleme kaydetmek istedikleri kulislerde konuşuluyor. Basın toplantısı sonrası AB Komisyonu Göç İşleri yetkilileri, SABAH'ın vize muafiyeti ve söylentiler hakkında sorduğu soru üzerine, Komisyon'un Türk makamlarla yasal konular üzerine görüşmeler yaptığını ifade ettiler.



SADECE 3 BİN 656 GÖÇMEN

Rapora göre AB bir yıl içerisinde 72 bin sığınmacıyı üye ülkelere dağıtma sözü vermiş olsa da, bu rakam bir yıl sonunda 3 bin 656'te kaldı. Diğer yandan, Türkiye'deki sığınmacılar için söz verilen 3 milyar euronun ise sadece çeyreğinin ödendiği aynı raporda yer aldı. SABAH'a konuşan bir yetkili, yıl sonuna kadar söz verilen miktarın ödeneceğini belirtti.