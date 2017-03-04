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'da 'ın kaçırdığı 12 serbest!

AA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 20:02
Afganistan'da DEAŞ'ın kaçırdığı 12 hoca serbest!
Afganistan'da DEAŞ'ın kaçırdığı 12 hoca serbest!

'ın doğusunda Nangarhar vilayetinin Deh Bala ilçesinde yaklaşık iki ay önce terör örgütü tarafından kaçırılan 12 medrese sı serbest bırakıldı.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık iki ay önce üyelerince kaçırılan medrese larının, kanaat önderlerinin arabuluculuğu sonucu serbest kaldığı bildirildi.

Açıklamada, hocaların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

DEAŞ üyeleri, yaklaşık iki ay önce Deh Bala ilçesindeki Mişir Mullah Sahip Medresesi'nde ders veren 12 kişiyle iki medrese çalışanını kaçırmıştı.

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