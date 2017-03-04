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Tren soyguncusu oldu

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017
Tren soyguncusu bakan oldu
Tren soyguncusu bakan oldu

’da Dışişleri lığı’na geçmişte tren soygununa karışmış eski bir komünist gerilla olan 71 yaşındaki getirildi

'nın yeni dışişleri ı, geçmişi nedeniyle dünya basınında geniş yer buldu. Şubat ayında görevinden ayrılan Jose Serra'nın yerine dışişleri bakanlığına getirildi. 71 yaşındaki senatör Nune, 2014'te verdiği bir röportajda geçmişte karıştığı yasadışı olayları itiraf etmişti. Brezilya'da 1964 - 1985 arasında diktatörlük zamanında aşırı solcu bir gerilla olan Nune "Acao Libertadora Nacional üyesiydim. Örgüt 1968'de bir treni soymuştu. O soygunda yer alıp, çalıntı bir otomobili kullandım" demişti. 1968-1979 arasını Fransa'da sürgünde geçiren Nune aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump hakkında sarf ettiği sert sözlerle de tartışma konusu oldu. Nune, Trump için "Cumhuriyetçi Parti'nin en kötüsü" demişti.

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