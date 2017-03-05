Afganistan, ülkedeki FETÖ okullarını devrediyor!

Afgan hükümeti, ülkede bulunan FETÖ okullarını Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfına devredecek.

Afgan hükümeti, ülkede bulunan FETÖ okullarını, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfına devretmek için komisyon düzenlemişti. Komisyon, bugün başkent Kabil'de basın açıklaması düzenledi.

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Afganistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Shafiq Samim yaptığı açıklamada, "Afgan hükümeti, konu hassasiyetini ve iki dost ülkenin tarihi ilişkilerini anlayarak, siyasi, ekonomi, güvenlik ve kültürel seviyelerde, bu mevzu ile ilgili çok dikkatli bir şekilde çalışmalar yaparak, olumsuz etkilerin önünü almak amacıyla ve Türkiye cumhuriyetinin talebine, diğer dost ülkeler gibi olumlu cevap vererek, Sayın Cumhurbaşkanımız Eşref Gani, Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Adliye Bakanlığı, Milli Güvenlik Konseyi ve Milli İstihbarat Teşkilatından oluşan komisyonun çalışmasına ve Maarif Vakfına süspansiyonsuz bir şekilde devredilmesine ve Afgan hakimiyeti altında faaliyetlerini sürdürülmesine hüküm verdi'' diye konuştu.

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