Oscar’ın yıldızı annesinin kuzusu

26 Şubat'taki Oscar Ödül törenine katılarak sevimliliğiyle herkesin gönlünü çelen 'Lion' filminin çocuk aktörü Sunny Pawar, Hindistan Mumbai'de yaşadığı gecekondu mahallesindeki evine geri döndü. 8 yaşındaki Pawar annesinden 'aferin' aldı. Pawar evinin medya ve politikacılar tarafından sürekli ziyaret edildiğini söyleyerek "Oscar töreni için gitiğim ABD'de kimsenin beni ve fakir ailemi küçük görmemesi nedeniyle mutlu oldum" dedi. Pawar ailesinin 4 ve 6 yaşında iki çocukları daha bulunuyor. Baba Dilip Pawar, oğluyla gurur duyduğunu söylüyor.