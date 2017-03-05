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'tan 'ye "'yı araştırın" sı!

AA
  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 18:10 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 18:31
Trump'tan Kongre'ye "Obama'yı araştırın" çağrısı!
Trump'tan Kongre'ye Obama'yı araştırın çağrısı!

Başkanı Donald , İstihbarat Komitesi'nin, 2016 yılında Başkan Barack 'nın soruşturma gücünü kötüye kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2016'da yapılan seçimlerin hemen ardından 'a yönelik "politik sebeplere dayanan soruşturma larının çok rahatsız edici olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Rusya ilişkilerinin olup olmadığı yönünde yürütülen soruşturma bağlamında, İstihbarat Komitesi'nin, 2016'da Başkanlık makamı tarafından soruşturma gücünün kötüye kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istiyor." ifadesine yer verildi.

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Ayrıca, Beyaz Saray ve Donald Trump'ın, belirtilen soruşturma gerçekleşene kadar konuya ilişkin yorum yapmayacağı da bildirildi.

Başkan Trump, 'nın 2016 yılında kendisinin telefon görüşmelerini dinlettiğini iddia etmişti. Barack Obama ise iddiaları reddetmişti.

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