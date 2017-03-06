Dünya 30 Ocak’ta ucuz atlatmış

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 30 Ocak'ta bir meteorun Dünya'ya, Ay'dan 20 kat daha yakın konuma geldiğini açıkladı. NASA, bu keşfin meteorun bahsedilen pozisyona gelmesine 6 saat kala yapıldığını kaydetti. Üç metre genişliğindeki "2017 EA" adlı meteor, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda sadece 14 bin 500 km uzaklıkta geçti. Meteorun gözden kaybolmasıyla büyük bir tehlikenin atlatıldığı belirtildi. Fransa'daki Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin eski dekanı Dr. Joseph Pelton, "35 metre genişliğindeki bir asteroid Londra'yı yok edebilir. Ancak asıl sorun NASA'nın tarama alanının 150 metreyle sınırlı olması" diye konuştu.