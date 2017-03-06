Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Kuzey Kore yasa dışı nükleer ve balistik füze programları peşinde koşmak yerine halkının refahına öncelik vermeye dönük inandırıcı adımlar atmalı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerinin yasa dış olduğunu belirterek, bu ülkeyi halkının refahına öncelik vermeye çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Johnson, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği 4 balistik füze atışının İngiltere tarafından sert bir şekilde kınandığını bildirdi.

"Kuzey Kore'yi, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden kışkırtıcı eylemlerine son vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Johnson,"Kuzey Kore uluslararası toplumlarla yeniden ilişki kurmalı. Yasa dışı nükleer ve balistik füze programları peşinde koşmak yerine halkının refahına öncelik vermeye dönük inandırıcı adımlar atmalı." değerlendirmesini yaptı.

Bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Johnson, ülkesinin BMGK'nın başkanlığını yürüttüğünü hatırlattı ve bu denemelerle ilgili olarak uluslararası ortaklarıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.36'da ülkenin kuzeybatısından 4 balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

BMGK, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.