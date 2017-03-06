Son dakika: ABD'den flaş vize kararı!

Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı öngören yeni bir kararname yayınladı. Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni vize düzenlemesinin, ABD'nin tüm mülteci programını 4 aylığına askıya aldığını ve Suriyeli mültecileri de aynı kapsamda değerlendirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump, nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülkeye seyahat yasağı öngören bir başkanlık kararnamesi yayınlamış, ABD mahkemesi yasağı iptal etmişti. Ancak mahkeme kararına rağmen Donald Trump, bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnamesini yeniledi.

Beyaz Saray yönetimi yaptığı açıklamada, kararnamenin yine 90 günlük bir yasağı içerdiği ve İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali ve Sudan vatandaşlarını kapsayacağı belirtildi.

Yeni kararnamenin, sözkonusu ülkenin vatandaşı olmasına karşın ABD'de yaşama ve çalışma izni veren 'yeşil kart' sahibi olanları etkilemeyecek.

IRAK LİSTEDE YOK

Donald Trump'ın imzalamaya hazırlandığı yeni kararnamenin bir öncekinden en önemli farkı ise Irak vatandaşlarını listeden çıkartması olacak.