Kopenhag'da tren istasyonunda panik

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan merkez tren istasyonu 'şüpheli durum' üzerine boşaltılarak güvenlik şeridi altına alındı.

Merkez tren istasyonunun akşam trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde boşaltılması ile ilgili Kopenhag polisinden yapılan açıklamada "İstasyon boşaltılmış ve 'şüpheli durum' üzerine istasyonda arama çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

Polisten yapılan açıklamada 'şüpheli durum' un ne olduğu konusunda bir ifadede bulunulmazken, görgü tanıkları bomba korunma giysili iki polisin bomba arama köpekleri ile birlikte istasyon geliş salonuna girdiğini belirttiler.

İstasyon önünde ise yüzlerce yolcu bagajları ile birlikte bekliyor.