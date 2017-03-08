ABD’den flaş "Ebu Bekir el-Bağdadi" açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere konuşan ABD Savunma İstihbarat Ajansı yetkilisi, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin hayatta olduğunu ancak Musul operasyonu başlamadan şehri terk ettiğini düşündüklerini bildirdi.

Adı açıklanmamak üzere telefon üzerinden soruları cevaplayan istihbarat yetkilisi, "Ebubekir el-Bağdadi'nin yaşadığına inanıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum ancak Musul'da olmadığını Musul operasyonu başlamadan, Musul ve Telafer'i sarmadan önce şehri terk etmiş olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Bağdadi'yi "yılanın başı" olarak niteleyen yetkili, terör örgütü elebaşından ziyade orta kademedeki komutanların ve liderlerin hedef alınmasını örgüte diz çöktürecek daha stratejik bir adım olarak düşündüklerini aktardı.

Yetkili şöyle devam etti:

"Biz daha çok orta kademe operasyon ve taktik komutanlarına odaklanıyoruz. Zaman içerisinde göreceğiz ama askeri muharip gücüne diz çöktürmenin en etkili yollarından biri orta rütbeli elebaşları öldürmektir. Bu adamlar Büyük Şura Konseyi üyelerinden farklı olarak sahadalar."

DEAŞ RAKKA'YI BAŞKENT OLARAK GÖZDEN ÇIKARMIŞ

Rakka'daki DEAŞ elebaşlarının önemli bir kısmının şehri terk ettiğini ifade eden istihbarat yetkilisi örgütün Rakka'yı başkent olarak gözden çıkardığını kaydetti.

Kentin etrafının önemli ölçüde sarıldığını aktaran yetkili "Bazı DEAŞ elebaşları Rakka'nın askeri olarak tutulabileceğini düşünmüyorlar." şeklinde konuştu.

Rakka'nın halen izole edilmeye devam edildiğini söyleyen istihbarat yetkilisi, örgütün şehirde savunma tuzakları kurmaya devam ettiğini ve yöredeki yoğun nüfustan dolayı çok zor bir savaşın şehri beklediğini söyledi.

"Musul'un doğusunu almamız 80 gün sürdü. Ramadi'yi altı ayda kurtardık. Dolayısıyla Rakka uzun ve zor bir savaş olacak" diyen yetkili, DEAŞ'ın evlere el yapımı patlayıcılar yerleştirdiğini ve şehrin içinde patlayıcı tuzaklanmış pek çok tünelin bulunduğunu düşündüklerini aktardı.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Rakka'nın alınması DEAŞ'a karşı yapılacak son savaş olmayacağını söylemeliyim. Tıpkı Musul'da olduğu gibi çok kritik bir savaş olacak. Ve tabii ki halifeliklerini ellerinden almak ve orada tahminimce muharip güçlerini önemli ölçüde yok edeceğimizden son derece sembolik olacak. Ama DEAŞ başka yerlerde devam edecek. Fırat nehri boyunca varlığını sürdürecek."

"FIRAT BOYUNDA 9 BİN DEAŞ SAVAŞÇISI VAR"

Yetkili, Musul'un güneyinden başlamak üzere Ebu Kemal, Suriye'de El Kaim, Deyr ez-Zor ve Rakka'nın batısına kazan uzanan bölgede yaklaşık 9 bin civarında DEAŞ militanı bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Amerikalı istihbarat yetkilisi aynı zamanda örgütün Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği toprakların yüzde 65'inin geri alındığını ifade etti.

"IRAK'TA YOĞUN NÜFUSLU ŞEHİRLER 6 AY İÇERİSİNDE KURTARILMIŞ OLACAK"

Yetkili, DEAŞ terör örgütünün ne zaman bitirebileceği konusunda iyi bir tahmini olmadığını ifade etti ancak altı ay içerisinde Irak'ta DEAŞ'ın elinden tüm önemli yerleşim birimlerinin alınmış olacağını savundu.

İstihbarat yetkilisi "Altı ay içerisinde Irak'taki önemli nüfus yoğunluğuna sahip merkezlerin tamamının DEAŞ'tan kurtarılmış olacağını düşünüyorum ancak genel açısından bir zaman dilimi veremem çünkü özellikle de Suriye'de yapmamız gereken daha çok önemli işler var." değerlendirmesini yaptı.