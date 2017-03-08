BMGK: Kuzey Kore'ye karşı daha ileri önlemler alınabilir!

BM Güvenlik Konseyi, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'yi kınayarak, bu ülkeye karşı daha ileri önlemler alınabileceği uyarısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 5 Mart'taki füze denemeleri üzerine acil olarak toplandı. Kapalı gerçekleşen oturumda BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu yardımcısı Jeffrey Feltman üyelere brifing verdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, füze denemelerinin gerilimi artırdığını belirterek, BMGK'nın tüm üye ülkelerden Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararlarını titiz bir şekilde uygulamalarını istediğini söyledi.

Rycroft, toplantıda Güney Kore'nin füze saldırısına karşı korunması için Yüksek İrtifa Bölge Hava Savunması (THAAD) füze sistemi konuşlandırılması konusunun da değerlendirildiğini kaydederek bir çok seçeneğin ele alındığını ifade etti.

"GÜNEY KORE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

BMGK Başkanı Rycroft'un ardından ABD, Japonya ve Güney Kore'nin BM temsilcileri birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin eylemleri nedeniyle tüm ülkelerin tehdit altında olduğunu ifade ederek herkesin bu tehdide karşı dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin 2016 yılında 2 nükleer deneme, 24 kez de balistik füze denemesi yaptığını anlatan Haley, "Kuzey Kore'nin bu füze denemeleri karşısında bölgeye füze savunma sistemi konuşlandırmamamız için tek bir neden söyleyin? Müttefikimiz Güney Kore'yi orada tek başına bırakmayacağız." dedi.

Haley, "THAAD füze sistemlerinin hedefi kesinlikle Çin değildir. Bunun hedefi sadece Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore'nin savunulmasıdır. Bu mücadelede Çin'in de desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD'nin Kuzey Kore nükleer tehdidine karşı THAAD teknolojisini Güney Kore'ye yerleştirme planına, Pyongyang yönetimine en yakın ülkelerden biri olan Çin, uzun süredir karşı çıkıyor. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağını ve bunun casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini öne sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore'nin nükleer füze programını ve ABD ile Güney Kore'nin de büyük çaplı ortak askeri tatbikatlarını askıya alması durumunda bölgedeki krizin aşılabileceğini bildirmişti.

Nikki Haley, bu öneriye ilişkin soru üzerine de bunu ciddiye almak için öncelikle Kuzey Kore'nin olumlu adımlar atması gerektiğini söyledi.