İslamofobik Wilders'tan küstah pankart!

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cumartesi günü katılacağı halk oylamasıyla ilgili etkinliği protesto etti.

PVV Lideri Geert Wilders, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkçe ve Hollandaca, "Uzak dur, bu bizim ülkemiz" yazılı pankart açtı. Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de halk oylamasına sunulan yeni anayasanın cumhurbaşkanına daha fazla güç verdiğini belirterek "Türk bakanların Hollanda'ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Hollanda hükümetinin etkinliği engellenmekte çok etkisiz davrandığını, Çavuşoğlu'nun konuşmasının neden engellenmediğini hala anlamadığını söyleyen Wilders, Türk bakanların 16 Nisan'da yapılacak referanduma kadar geçici süreyle 'istenmeyen adam' ilan edilmesini istedi.

'ÇAVUŞOLU GELİRSE...'

Çavuşoğlu'nun cumartesi günü Hollanda'ya gelmesi durumunda ülkeye girmesine izin verilmeyip Türk büyükelçiyle tekrar ülkesine gönderilmesi gerektiğini ileri süren Wilders, "Burası bizim ülkemiz. Türk bakanları lobi yapması için ülkemizde kabul etmiyoruz" dedi.

Wilders, Türk bakanların referandum kampanyasını Türkiye'de yapmaları gerektiğini savunarak, "Bana göre, Hollanda'da çifte vatandaşlığı olan kişilerin ülkemizde seçimlere katılma hakkına zaten sahip olmaması gerekir" ifadesini kullandı.