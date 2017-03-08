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'da Büyükelçiliği yakınında : 3 ölü 56 yaralı!

AA
  • Giriş Tarihi: 8.3.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 8.3.2017 16:27
Afganistan'da ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: 3 ölü 56 yaralı!
Afganistan'da ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: 3 ölü 56 yaralı!

'ın başkenti 'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri si'ne düzenlenen da 3 kişi öldü 56 kişi yaralandı.

'ın başkenti 'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri si'ne düzenlenen da yaralananların sayısı 56'ya yükselirken 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri de saldırıyı düzenleyen 4 kişiden birinin hastane kapısında üzerindeki yı patlattığını, beyaz önlük giymiş diğerlerinin ise binaya girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Veziri, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğer ikisinin binanın ikinci ve üçüncü katlarında polisle ya devam ettiğini ifade etti.

DOKTOR VE HASTALARIN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Özel kuvvetler tarafından kuşatılan hastanedeki çatışma, saatlerdir devam ediyor. Binanın çatısına helikopterlerle çok sayıda güvenlik görevlisi indirildi.

Hastanedeki hasta ve doktorların akıbeti henüz bilinmiyor.

Kabil'in diplomatik bölgesi Vazir Akbar Han'da, Büyükelçiliğinin hemen yanında yer alan 400 yataklı hastane, Savunma Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Başkent Kabil'de bir hafta önce de polis merkezi ve istihbarat binasını hedef alan çifte saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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