Afganistan'da ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: 3 ölü 56 yaralı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü 56 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda yaralananların sayısı 56'ya yükselirken 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri de saldırıyı düzenleyen 4 kişiden birinin hastane kapısında üzerindeki bombayı patlattığını, beyaz önlük giymiş diğerlerinin ise binaya girerek rastgele ateş açmaya başladığını söyledi.

Veziri, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğer ikisinin binanın ikinci ve üçüncü katlarında polisle çatışmaya devam ettiğini ifade etti.

DOKTOR VE HASTALARIN AKIBETİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Özel kuvvetler tarafından kuşatılan hastanedeki çatışma, saatlerdir devam ediyor. Binanın çatısına helikopterlerle çok sayıda güvenlik görevlisi indirildi.

Hastanedeki hasta ve doktorların akıbeti henüz bilinmiyor.

Kabil'in diplomatik bölgesi Vazir Akbar Han'da, ABD Büyükelçiliğinin hemen yanında yer alan 400 yataklı hastane, Savunma Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriyor.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Başkent Kabil'de bir hafta önce de polis merkezi ve istihbarat binasını hedef alan çifte saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.