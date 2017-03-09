Cem Özdemir'den Almanya'ya Erdoğan önerisi

Alman Yeşiller Parti Eş Başkanı Cem Özdemir, Avrupa'ya yayın yapan Türk televizyon kanallarında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Alman Türk televizyon kanalının kurulmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonlarında bile görülmesine tahammül edemeyen Alman Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman devletinin destekleyeceği Türk Alman televizyon kanalı kurularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verilmesini gündeme getirdi.



CEM ÖZDEMİR ÖNERDİ

"Rheinischen Post" gazetesine demeç veren Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış propagandasına karşılık vermek ve Avrupa'ya yayın yapan Türk televizyonlarına meydanı bırakmamak için " Arte" (Alman-Farsız ortak televizyonu) gibi bir kanalın kurularak bir şeylerin yapılmasını önerdi.



KENDİ VATANI OLARAK HİSSETMİYORLAR

Almanya'da yaşayan Türk kökenlileri Almanya'yı kendi vatanı olarak hissettiremediklerin ve bu konuda siyasi partilerinde çalışma yapmadıklarını ifade

ederek, "Türkiye konusunda bütün partiler ortak bir birlik oluşturmalıyız. Almanya'da yaşayan Türklerin kültürel ve medya açısında da uyum sağlamalı" açıklamasında bulundu.

