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'den 'nun ziyaretine ilişkin flaş açıklama!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 22:32 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 22:48
İsviçre'den Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin flaş açıklama!
İsviçre'den Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin flaş açıklama!

'den, Mevlüt 'nun gelecek pazar günü gerçekleştireceği Zürih programının yasaklanmasını gerektirecek herhangi bir neden olmadığı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nun Zürih ziyareti hakkında "Hiçbir olağan dışı tehdit, ifade özgürlüğünü kısıtlamayı haklı gösteremez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin nın Zürih'e ziyareti şu anda herhangi bir iç tehdit unsuru oluşturmamakta. Bu nedenle de bu ziyaretin yasaklanması için herhangi bir neden yoktur." ifadeleri yer aldı.

Zürih güvenlik dairesi, Çavuşoğlu'nun 12 Mart Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Zürih programının güvenlik gerekçeleriyle iptali için Federal Konseye başvuruda bulunmuştu.

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