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Rest çekmişti! Geri adım attı

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 19:17
Rest çekmişti! Geri adım attı
Rest çekmişti! Geri adım attı

Kim Jong-un'un üvey ağabeyine suikastle yükselen tansiyonda ülkedeki Malezya pasaportluların çıkışını yasaklayan Kore yönetimi, BM Gıda Programı için çalışan iki kişiye izin verdi.

lideri Kim Jong-un, ülkede rehin tuttuğu Malezya pasaportlulardan ikisini bu sabah bıraktı.

Özgürlüğüne kavuşan iki Malezyalı, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı için Kuzey Kore'de bulunuyordu. BM, çalışanlarının serbest kaldığını doğruladı.

Kuzey Kore'den ayrılan BM çalışanları, Çin'in başkenti Pekin'e gidiyor.

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