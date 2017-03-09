Rest çekmişti! Geri adım attı

Kim Jong-un'un üvey ağabeyine suikastle yükselen tansiyonda ülkedeki Malezya pasaportluların çıkışını yasaklayan Kore yönetimi, BM Gıda Programı için çalışan iki kişiye izin verdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede rehin tuttuğu Malezya pasaportlulardan ikisini bu sabah bıraktı.
Özgürlüğüne kavuşan iki Malezyalı, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı için Kuzey Kore'de bulunuyordu. BM, çalışanlarının serbest kaldığını doğruladı.
Kuzey Kore'den ayrılan BM çalışanları, Çin'in başkenti Pekin'e gidiyor.BMGK: KUZEY KORE'YE KARŞI DAHA İLERİ ÖNLEMLER ALINABİLİR! KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ