SON DAKİKA: Almanya'da baltalı saldırı!

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan tren istasyonunda bir kişi elindeki baltayla içeride bulunan insanlara saldırdı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) eyalet polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, Düsseldorf ana tren garında bir kişinin baltayla saldırması sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, polis sözcüsünün saldırgana ilişkin bilgi vermediği aktarıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tren garındaki yolcuların boşaltıldığı belirtildi.

Federal Polis'in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada ise tren garının geçici olarak kapatıldığı ve tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Öte yandan; Kuzey Ren-Wesphalia eyaleti federal polis şefi Rainer Kerstiens'in yaptığı açıklamaya göre 5 kişi olayda yaralandı.

Saldırganın eylemi neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.