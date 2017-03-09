Wikileaks’ten siber darbe CIA’da panik

Wikileaks ve CIA’nın dünya genelinde kişisel bilgisayarları, cep telefonları, televizyonları ve hatta arabaları nasıl hack’lediğini ortaya çıkardı. CIA’yı sarsan bu büyük sızıntıların ajan ve taktikleri deşifre etme riski, ABD ’de paniğe yol açtı

ABD'nin yaptığı gizli faaliyetleri ortaya dökmesiyle adını duyuran WikiLeaks internet sitesi bu kez ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait belgeleri ifşa etti. Wikileaks'in servis ettiği 2013-2016 yıllarına ait 8 bin 761 belgenin, CIA'nın dünya çapında yürüttüğü siber operasyonlarda kullandığı araç ve yöntemlerin yer aldığı ilk bölümü olduğu belirtildi. Belgelere göre CIA, Avrupa, Çin, Ortadoğu ve Afrika'daki hack operasyonlarını Almanya'nın Frankfurt kentindeki ABD Başkonsolosluğu'ndan yürüttü.



5 BİN HACKER

Şimdiye kadar sızdırılan en hacimli CIA arşivi olarak nitelendirilen ve "Vault 7" ismiyle yayınlanan belgelerde, CIA'nın Apple, Google ve Microsoft ürünlerini hack'lediği savunuldu ve Samsung televizyonların da gizli birer mikrofona dönüştürülebildiği iddia edildi. Küresel hack operasyonlarında CIA'nın 5 binden fazla hackerdan yararlandığı belirtilerek, bunlar aracılığıyla oluşturduğu yazılımın da Facebook gibi uygulamaları geride bırakan bir hacimde olduğu aktarıldı. CIA Sözcüsü Jonathan Liu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin doğruluğu ve içeriği hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi. WikiLeaks'in son hamlesi, "CIA'nın siber casusluk yöntemlerini ne şekilde kullandığına dair aydınlatıcı bir bakış açısı sunacağı" değerlendirmelerine neden oldu.



SİBER TEKNİKLER ÇALINDI

Birçok uzmana göre söz konusu ifşaatlar, CIA'nın ajanlarının deşifre olmasına neden olabilir ve yurtdışı operasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Wikileaks'teki belgelerde de ayrıca, CIA'nın sahip olduğu neredeyse bütün siber saldırı tekniklerinin çalındığını ve yabancı ülkelerle suç örgütlerinin eline geçmiş olabileceğini ileri sürüldü. Yapılan yorumlarda son sızıntıların Edward Snowden ve Chelsea Manning skandallarından çok daha önemli ve CIA için zararlı olduğunun altı çizildi. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun belgelerini ifşa eden eski istihbarat görevlisi Snowden Twitter'dan ofis isimleri ile şifreleme sistemlerinin belgelerin gerçek olduğuna yönelik bir işaret olduğunu söyledi.



İZ BIRAKMADAN SUİKAST İHTİMALİ

Wikileaks belgelerine göre akıllı telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar hatta arabalara sızan CIA, kullanıcıların yerlerinden konuşmalarına kadar pek çok veriye gizlice ulaşabiliyor. CIA'nın 2014'ten bu yana motorlu araçların kontrolünü uzaktan ele geçirme teknikleri üzerinde de çalıştığı belirtilirken, bu yolla iz bırakmadan suikastler düzenleme imkânına ulaşabileceği kaydediliyor.







ŞİRKETLERDEN İLK TEPKİLER

Apple: ABD merkezli akıllı telefon üreticisi "Söz konusu haberlerden sonra güvenlik sistemimizdeki olası zayıflıklara tekrar bakılıyor. Ancak şirketimizin halihazırda kullanıcılarımız için en iyi güvenlik sistemini kullanıyor.

Samsung: İngiliz istihbarat servisi MI5 ve CIA'nın geliştirdiği araç ile F8000 serisi televizyonlarının hack'lendiği iddia edilen Güney Kore merkezli ünlü teknoloji şirketi, "Önceliğimiz müşterilerimizin güvenliği. Araştırmalarımız sürüyor.

Microsoft: Bilgisayarlardaki işletim sistemlerinin siber saldırıya uğraması hakkında ABD 'li şirketten "Haberleri inceliyoruz" açıklaması yapıldı.

Google: İnternetin en büyük arama motoru olan ABD merkezli Google, konu hakkında açıklama yapmadı.