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'da lı saldırı

AA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 08:22
Almanya'da baltalı saldırı
Almanya'da baltalı saldırı

'nın kentindeki ana tren garında, bir kişinin ile rastgele yolculara saldırması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin tren garında rastgele ile insanlara saldırdığı belirtildi.

Olayda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada, saldırganın kaçmaya çalışırken gar yakınında bulunan üst geçitten atladığı aktarıldı. Açıklamada, saldırganın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, olayda kullandığı baltanın da ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan yaralı saldırganın Wuppertal kentinde ikamet eden 36 yaşındaki eski Yugoslavya kökenli bir kişi olduğu duyurulan açıklamada, "Zanlının psikolojik sorunları var." ifadesi kullanıldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) eyalet polis sözcüsüne dayandırdığı haberde ise polisin geniş güvenlik önlemi aldığı tren garındaki yolcuların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Federal Polis'in resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada da garın geçici olarak kapatıldığı ve tren seferlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Düsseldorf polisi, soruşturmanın sürdüğünü, ana tren garının ise yeniden trafiğe açıldığını aktardı.

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