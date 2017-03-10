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Kaya'nın ve programı iptal edildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 15:51
Bakan Kaya'nın Hollanda ve Almanya programı iptal edildi
Bakan Kaya'nın Hollanda ve Almanya programı iptal edildi

Aile ve Sosyal Politikalar ı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve 'ya yapacağı iki günlük program iptal edildi.

Bugün 'nın Hengelo, Enschede , Wehl kentlerinde üç ayrı programın yanı sıra 'da da katılmayı planladığı vatandaşlarla buluşma programının da iptal edildiği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri ı 'nun Rotterdam kentindeki programı iptal edilmişti.

Başbakanı Mark Rutte hesabından geçtığimiz hafta bir açıklama yaparak, Türk yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini belirtmişti. Rutte'nin mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadeleri yer almıştı.