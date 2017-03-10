Bakan Kaya'nın Hollanda ve Almanya programı iptal edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda ve Almanya'ya yapacağı iki günlük program iptal edildi.

Bugün Hollanda'nın Hengelo, Enschede , Wehl kentlerinde üç ayrı programın yanı sıra Almanya'da da katılmayı planladığı vatandaşlarla buluşma programının da iptal edildiği duyuruldu.



Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rotterdam kentindeki programı iptal edilmişti.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte Facebook hesabından geçtığimiz hafta bir açıklama yaparak, Türk yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini belirtmişti. Rutte'nin mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadeleri yer almıştı.



