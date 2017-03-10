Dişçiye gitti yüzünü kaybetti!

Kamboçya'da diş ağrısıyla diş hekimine giden genç kız kaptığı bakteri sonucunda yüzünü kaybetti.

Kamboçya'da yaşayan 18 yaşındaki Suth Ret'in hayatı, dişçi randevusundan sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Dişlerinden birini çektirmek için dişçiye giden genç kız üç aydır yaşam mücadelesi veriyor.

The Sun'ın haberine göre dişçide nekrotizan fasiit adı verilen et yiyen bir bakteri bulaşan genç kızda enfeksiyon oldu. Zamanında müdahale edilmeyince bakteri karnına ulaştı ve yüzünü aşındırmaya başladı. Yüzünün önemli bir kısmını kaybeden genç kız 38 kiloya düştü.

Doktorlar enfeksiyonu önlemeye çalışırken, Ret'i normal yaşamına döndürmek için uğraşıyor.