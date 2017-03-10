Fransız Elvis’in üzücü açıklaması

Fransa’nın en ünlü şarkıcısı Johnny Hallyday kansere yakalandığını açıkladı ama detay vermedi. Fransız basını ise sanatçının akciğer kanseri olduğunu yazdı

Fransız şarkıcı ve aktör Johnny Hallyday (73) birkaç aydan beri kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. "Fransız Elvis" unvanıyla tanınan ve bu zamana kadar 18 platin albüme imza atan Hallyday, Twitter'da yaptığı açıklamada durumunun kritik olmadığını belirterek "Birkaç ay önce şimdi tedavisini olduğum kanser tanısı koydular. Şimdilik tehlikede değilim. Fiziksel durumum iyi durumda" dedi. Hangi kanser türüne yakalandığını açıklamayan Hallyday, "Beni seven herkes için sonuna kadar gideceğim" diyerek hayranlarının içini ferahlatmaya çalıştı.

Ancak söylentiler, Hallyday'in sağlık durumunun hiç de iyi olmadığı yönünde. Magazin dergisi Closer'a göre Hallyday akciğer kanserinin pençesinde... Geçen yıl teşhis konulan Hallyday'in akciğerlerindeki tümörlerin karaciğer, mide ve pankreasına da yayıldığı söyleniyor. Müzisyeni, ilk kez eşi Laeticia Hallyday'in Los Angeles'taki Cedar Sinai Hastanesi'ne götürdüğü ve burada kanser teşhisi konulan sanatçının ölümden döndüğü ifade ediliyor. Hastanede çalışan bir doktorun sanatçının tedavisi için Los Angeles ile Paris arasında mekik dokuduğu belirtiliyor. Eski sevgilisi Nathalie Baye ve kızı Laura Smet'nin de Hallyday'e destek vermek için Paris'e gittiği aktarılıyor.