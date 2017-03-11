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polisinden Türk göstericilere sert müdahale!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 00:08 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 00:13
Hollanda polisinden Türk göstericilere sert müdahale!
Hollanda polisinden Türk göstericilere sert müdahale!

polisi, 'nın aracının tutulduğu yerde toplanan Türk göstericileri güç kullanarak dağıttı.

polisi, Türkiye'nin Rottterdam Başkonsolosluğu yakınındaki göstericilere copla müdahalede bulundu. Atlı polislerin de kullanıldığı müdahale sırasında bazı Türk vatandaşların yere düştüğü görüldü.

Bakan Kaya'nın aracının yakınından uzaklaştırılan göstericiler, cadde başında sloganlar atarak tepkilerini sürdürüyor.

Türklerin üzerine atları ve köpekleri sürdüler

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