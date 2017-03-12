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Azerbaycan'dan 'ya tepki!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 13:53
Azerbaycan'dan Hollanda'ya tepki!
Azerbaycan'dan Hollanda'ya tepki!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, 'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 'ya yönelik skandal tavrına tepki gösterdi.

Hacıyev, yayımladığı yazılı açıklamada, bazı kurumlarının, Avrupa Parlamentosundaki bazı çevrelerin ve 'nın da her fırsatta diğer devletleri eleştirmeyi, konusunda akıl öğretmeyi adet haline getirdiğini belirtti.

Hollanda'nın insan hakları ve yi temel ilke olarak benimsediğini savunduğunu hatırlatan Hacıyev, "Türkiye hükümet yetkililerine karşı yapılanlar, Hollanda'daki Türklerin toplantı ve gösteri özgürlüğünün engellenmesi ve onlara karşı güç kullanılması ön yargılı ve çelişkilidir. Hollanda'nın tavrı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Sözleşmesinin, insan hakları, toplantı ve ifade özgürlüğünün kabaca ihlali anlamına geliyor. Bu tavır, diplomasi etiğinin tamamen dışındadır." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, tüm yaşananların, Avrupa'da yayılmakta olan , ksenofobi, ayrımcılık gibi negatif akımların engellenmesi, çok kültürlülük, diyalog ve anlaşmanın teşvik edilmesine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti.

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