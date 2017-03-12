Azerbaycan'dan Hollanda'ya tepki!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına tepki gösterdi.

Hacıyev, yayımladığı yazılı açıklamada, bazı Avrupa kurumlarının, Avrupa Parlamentosundaki bazı çevrelerin ve Hollanda'nın da her fırsatta diğer devletleri eleştirmeyi, insan hakları konusunda akıl öğretmeyi adet haline getirdiğini belirtti.

Hollanda'nın insan hakları ve demokrasiyi temel ilke olarak benimsediğini savunduğunu hatırlatan Hacıyev, "Türkiye hükümet yetkililerine karşı yapılanlar, Hollanda'daki Türklerin toplantı ve gösteri özgürlüğünün engellenmesi ve onlara karşı güç kullanılması ön yargılı ve çelişkilidir. Hollanda'nın tavrı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin, insan hakları, toplantı ve ifade özgürlüğünün kabaca ihlali anlamına geliyor. Bu tavır, diplomasi etiğinin tamamen dışındadır." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, tüm yaşananların, Avrupa'da yayılmakta olan İslamofobi, ksenofobi, ayrımcılık gibi negatif akımların engellenmesi, çok kültürlülük, diyalog ve anlaşmanın teşvik edilmesine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti.