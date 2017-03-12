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'daki diplomatik skandala 'tan tepki

AA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 12:38
Hollanda'daki diplomatik skandala Fas'tan tepki
Hollanda'daki diplomatik skandala Fas'tan tepki

lı siyasi ve aydınlar 'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gösterdiği ırkçı ve yaklaşıma tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Kurul üyesi Halid er-Rahmani, yaptığı açıklamada, "'nın Türkiye'ye karşı sergilediği ca ve tutum, i körüklüyor, hoşgörü ve leri hiçe sayıyor." dedi.

Fes Seyyid Muhammed Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed er-Ragragi ise ", Türkiye ile ilişkilerini tehlikeye sokacak ve iki ülke arasında gerilimi artıracak adımlar atıyor. Bu tavrın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı 'a ve Türkiye'ye karşı Avrupa Birliğinin yürüttüğü gerginlik politikasının ürünü olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Hukukçu ve insan hakları i Hasan Hüseyin el-Alavi de Hollanda'nın tavrını provokatif olarak nitelendirdi. Alavi, "Hollanda'nın sergilediği tavır diplomatik olarak kesinlikle kabul edilemez. Bu, toplumdaki gerginliği körükleyen ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına zarar veren bir davranış. Hollanda'nın izlediği provokatif tutumun, önümüzdeki günlerde bu ülkede yapılacak seçimlere yönelik olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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