Hollanda'daki diplomatik skandala Fas'tan tepki

Faslı siyasi ve aydınlar Hollanda'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya gösterdiği ırkçı ve antidemokratik yaklaşıma tepki gösterdi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Kurul üyesi Halid er-Rahmani, yaptığı açıklamada, "Batı'nın Türkiye'ye karşı sergilediği düşmanca ve antidemokratik tutum, nefreti körüklüyor, hoşgörü ve özgürlükleri hiçe sayıyor." dedi.

Fes Seyyid Muhammed Üniversitesi Medya Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed er-Ragragi ise "Hollanda, Türkiye ile ilişkilerini tehlikeye sokacak ve iki ülke arasında gerilimi artıracak adımlar atıyor. Bu tavrın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı Avrupa Birliğinin yürüttüğü gerginlik politikasının ürünü olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Hukukçu ve insan hakları aktivisti Hasan Hüseyin el-Alavi de Hollanda'nın tavrını provokatif olarak nitelendirdi. Alavi, "Hollanda'nın sergilediği tavır diplomatik olarak kesinlikle kabul edilemez. Bu, toplumdaki gerginliği körükleyen ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına zarar veren bir davranış. Hollanda'nın izlediği provokatif tutumun, önümüzdeki günlerde bu ülkede yapılacak seçimlere yönelik olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.