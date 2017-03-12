Hollanda'dan 'hayırcılara' büyük ilgi

Hollanda'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Algemeen Dagblad gazetesi, hayır cephesinin önemli isimlerinden birisi olan Abdüllatif Şener'e iki tam sayfa yer ayırarak gerçek niyetini tüm dünya göstermiş oldu.

Hollanda'nın yazılı ve görsel basının hayırcılara olan ilgisi bitmiyor. Anayasa değişikliğini engellemek için hayır cephesine büyük destek veren Hollanda hükümeti, evet kampanyasını yürütenlere karşı ise faşist yüzünü göstermekte ise bir çekince görmüyor.



HOLLANDA BASININDAN HAYIRCILARA BÜYÜK İLGİ

Daha önce CHP'lilerle hayır propagandası yapmak için Hollanda'ya giden Abdüllatif Şener'e Avrupalı medyanın desteği büyük. Türk bakanlara yapılan faşist uygulamalarla kriz yaratan Hollanda'nın "Bu topraklarda yabancı ülke siyasetçileri propaganda yapamaz" bahanesi söz konusu hayırcılara gelince pek işlemiyor.





FAŞİST HOLLANDADAN HAYIRCILARA SINIRSIZ DESTEK!

Hayırcılar Hollanda'ya gidip propaganda yapmakta hiçbir zorluk çekmiyor. Türkiye basınında iki satır bile haber olmaya değer görülmeyen Abdüllatif Şener'e, Hollandalı medyasının ilgisi büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Algemmen Dagblad gazetesi hayır kampanyasını önemli isimlerinden birisi olan Abdüllatif Şener'in açıklamalarına kocaman bir fotoğraf eşliğinde 2 tam sayfa yer ayırdı.





