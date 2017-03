Savcı Bharara kovuldu

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını istediği New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara, "istifa etmediğini, kovulduğunu" açıkladı..

ABD'de İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle işadamı Rıza Sarraf'ı tutuklatan New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara'nın, ABD Senatosu'ndaki Gülencilere verdiği destekle bilinen Senatör Charles Schumer'ın 2005-2009 arasında başdanışmanlığını yaptığı ortaya çıkıştı. New York Times'ın 11 Şubat 2009'daki haberine göre, Demokrat Parti'nin Senato'daki en üst düzey isimlerinden biri olan New York Senatörü Schumer, 2009'da başdanışmanı Bharara'nın New York Savcısı olarak atanması için Beyaz Saray'a çağrıda bulunmuş ve bunu sağlamak için aktif bir kampanya yürütmüştü. ABD Başkanı Obama da, partinin üst düzey ismi Schumer'in yine kendi seçim bölgesi New York için dile getirdiği bu talebe olumlu yaklaşmış ve Bharara'nın atamasını gerçekleştirmişti.

O SAVCI GÜLENCİ SENATÖRÜN BAŞDANIŞMANI ÇIKTI