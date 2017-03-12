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Son dakika: Bir skandal da 'ten

DHA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 10:46
Son dakika: Bir skandal da İsveç'ten
Son dakika: Bir skandal da İsveç'ten

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in ’in başkenti ’de anayasa oylaması kampanyası kapsamında bugün (12 Mart) yapacağı toplantı için kiralanan lokalin sahibi kira sözleşmesinin iptal edildiğini açıkladı.

Daha önce lokallerinde yapılacağı duyurulan toplantının kendi lokallerinde yapılmayacağını söyleyen işletme sahibi kira sözleşmesinin iptal gerekçesini ise açıklamadı.

Diğer yandan Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu sözcüsü Kent Öberg İsveç Radyosu'nun sorusuna verdiği yanıtta ''İsveç'te vardır, herkes ve toplantı yapma hakkına sahiptir. Böyle bir izin alınmışsa o toplantı yapılabilir'' diye konuştu.

Yabancı çilerin başka ülkelerde kampanya yapmasına ilişkin hukuku değerlendiren Uluslararası Hukuk Profesörü Ove Bring te ''Temel kural olarak ifade özgürlüğü hakkı geçerlidir.Ancak Sözleşmesi'nin 10. Maddesi gerekli görmeleri durumunda diğer ülkeler kaynaklı politik kampanyaları yasaklama hakkını da tanımaktadır'' dedi.

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