Bharara giderayak yine ortalığı karıştırdı

FETÖ’cülerin 17-25 Aralık dosyalarını Rıza Sarraf davasında kullanarak iki ülke ilişkilerini dinamitleyen Savcı Bharara, merkezden gelen istifa talebini reddedince işinden oldu

Türk-İranlı işadamı Rıza Sarraf'ı ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla tutuklayarak Türkiye gündemine oturan New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, önceki gün görevden alındı. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın 46 savcıya yaptığı "istifa edin" çağrısına meydan okuyan Bharara, sonuç olarak bakanlık tarafından kovulmuş oldu. 4 yıllık görevler için seçilen federal savcılar, her başkan göreve geldiğinde değiştiriliyorlar. Yerlerine atanan isimleri ABD Başkanı aday gösteriyor ve Senato'dan onay gerekiyor.



NEW YORK HALKINA OYNADI

Bharara, (48), Sarraf davasındaki tavırları ve dava dosyasını ele alış şekliyle Ankara'nın tepkisini çekmişti. İstifayı reddetmesi de ABD Başkanı Donald Trump karşıtı olmasıyla bilinen New York'ta halkın desteğine oynamak için yapılmış bir adım olarak okundu. ABD liberal medyası istifa etmeyişine övgüler düzdü. Şu anda New York Valisi Andrew Cuomo'nun eski yardımcıları ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu yolsuzluk suçlamasıyla soruşturan eski savcı Bharara, yüksek profilli dosyalar seçerek, hep medyanın ilgisini çekmeyi amaçlayan biri oldu.



FETÖ İLE YAKIN TEMASTAYDI

Bharara'nın Türkiye hikayesi aslında geleceğini siyasette gören bir savcının şu anki tavrını çok iyi açıklıyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık dosyalarını Sarraf davasının temeli olarak kullanan Bharara, tüm dava boyunca da Gülenci kaynaklarla yakın ilişkilerini sürdürdü. Davayla ilgili pek çok gerçek ya da karalama haber önce FETÖ'cü olduğu bilinen isimlere sızdırılıyordu. Bharara, dava açıldıktan sonra popülerleşen Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da hesabını takibe almış ve çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Daha sonra SABAH'ın soruları üzere, Bharara Erdoğan'ı takibi bırakmıştı. Kariyerine FETÖ'cülerle yakından çalışan New York Senatörü Chuck Schumer'in ekibinde başlayan Bharara, yine Schumer'in önerisi üzerine eski Başkan Obama tarafından savcılık görevine getirilmişti.