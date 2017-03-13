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’dan gerilime neden olacak bir açıklama daha: e kaldırılsın

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 17:24
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Danimarka’dan gerilime neden olacak bir açıklama daha: Çifte vatandaşlık kaldırılsın
Danimarka’dan gerilime neden olacak bir açıklama daha: Çifte vatandaşlık kaldırılsın

’da hükümete dışarıdan destek veren, Danimarka’nın ikinci büyük partisi Danimarka Halk Partisi Genel Başkanı Kristian Thulesen Dahl, hem Türk hem Danimarkalı olunamayacağını söyleyerek e uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Dün akşam saatlerinde Başbakanı Lars Lökke Rasmussen'in, 'ın hafta sonunda Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemesini istemesinin ardından e tartışması başladı.

SKANDAL AÇIKLAMA

Thulesen Dahl, sayfasından yaptığı paylaşımda; Türk başbakan ve bakanların Danimarka'da seçim kampanyası yapmak istemelerini "korkunç" olarak nitelendirdikten sonra "Bir kişi Danimarkalı mıdır, Türk müdür? Bir kişi Danimarka vatandaşı olmak istiyorsa aynı zamanda Türk vatandaşı olamaz. Aynı anda iki ülkeye birden hizmet edilemez" dedi.

ÇİFTE VATANDAŞLIKTAN RAHATSIZLAR

Benzer bir açıklama da Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings'ten geldi. Krings çifte vatandaşlık uygulamasının uyuma katkı sağlamadığını belirterek, çifte vatandaşlık uygulamasına son verilmesini istedi.

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