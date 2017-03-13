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ARKADAŞINA GÖNDER Türk bakanlara yasak getiren Hollanda, Londra'da seçim propagandası yaptı!
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Türk bakanlara yasak getiren , 'da seçim propagandası yaptı!

İHA
  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 02:04
Türk bakanlara yasak getiren Hollanda, Londra'da seçim propagandası yaptı!
Türk bakanlara yasak getiren Hollanda, Londra'da seçim propagandası yaptı!

Türk bakanlara konuşma yasağı getiren ’nın üç siyasi partinin temsilcilerinin katılımıyla Büyükelçiliği’nde seçim programı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracında rehin alarak Rotterdam Konsolosluğu'na girişini engelleyen 'nın Büyükelçiliği'nde seçim programı yapıldığı ortaya çıktı.

10 SORUDA HOLLANDA’NIN YASAK KARARI

Hollanda'nın Londra Büyükelçiliği'nin resmi Facebook sayfasından duyurulan etkinliğe aralarında ırkçı Geert Wilders'in liderliğini yaptığı Özgürlük Partisi dahil üç siyasi partinin temsilcileri katıldı.

Sosyal medyada verilen bilgiye göre; programa 100 civarında Hollanda vatandaşı katıldı.

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